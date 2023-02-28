В сети показали, как дрон с гранатой ликвидировал российскую пехоту под Первомайском (видео)

Украинские военные ликвидировали группу российской пехоты вблизи Первомайска Донецкой области. Для этого наши бойцы использовали БПЛА с гранатой.

Уничтожением врага занимались воины 59-й отдельной мотопехотной бригады. Видео опубликовали на Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Окраины Первомайска. 59 ОМПБр купировала "ползучее наступление москалей", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как вражеский бронетранспортер с русскими пехотинцами подъехал для эвакуации раненых оккупантов. В этот момент оператор БПЛА сбросил гранату прямо в скопление живой силы врага.

Видео дня

Видно, как некоторых россиян отбросило от удара, а другие пытаются отползти по земле. Вероятно, они получили серьезные ранения и контузии. Точные потери врага не указаны.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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