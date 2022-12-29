У мережі показали, як окупанти знищили свій гелікоптер Ка-52 (відео)

Окупанти підірвали російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" після вимушеної "аварійної посадки" через технічні несправності. Відповідне відео з'явилося у мережі.

При цьому ворог дуже пишається своїми пілотами, які знищили вертоліт. Російські загарбники прагнули, аби він не дістався українцям.

Зауважимо, що Збройні сили України не мають на своєму озброєнні гелікоптерів Ка-52.

Що відомо про російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Відео дня

Ка-52 "Алігатор" – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Він здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів.

Гелікоптер може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Гелікоптер розрахований на двох пілотів. Має рухому гарматну установку з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоки калібру 80 мм, авіабомби, гарматні контейнери та іншу зброю загальною масою до 2000 кг.

Крім цього, Ка-52 "Алігатор" може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря-земля".

Також цей ворожий вертоліт має радарну систему "Арбалет" та броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м. Ведення вогню і керування вертольотом може здійснювати будь-який із пілотів, або ж одночасно.

Експерти Defense Express з'ясували, що бойове застосування гелікоптерів Ка-52 в умовах повномасштабної війни РФ проти України показало низку істотних вад та недоліків як у його конструкції, так і наявному озброєнні. Зокрема, вертоліт має низку незахищених місць в бічних та лобовій проєкціях, через що може бути виведений з ладу звичайними гвинтівковими набоями.

Коли вертоліт зависає, то відбувається вібрація крил, яку добре помітно. Саме на них підвішено озброєння. Через те, що там не сучасна високоточна зброя, пілоти змушені запускати НУРСи з кабрирування (так званий "танок страху"), коли задля збільшення дальності пуск ракет відбувається із задиранням носа вгору. Хоча завдяки балістичній траєкторії дальність польоту ракет зростає, про прицільний вогонь уже не йдеться.

Нагадаємо, що російські бойовики на початку грудня збили власного гелікоптера. Приземлити Ка-52 "Алігатор" їм вдалося з самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу наземного базування "Панцир-С1".

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