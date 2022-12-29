В сети показали, как оккупанты уничтожили свой вертолет Ка-52 (видео)

Оккупанты взорвали российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" после вынужденной "аварийной посадки" из-за технических неисправностей. Соответствующее видео появилось в сети.

При этом враг очень гордится своими пилотами, уничтожившими вертолет. Российские захватчики стремились, чтобы он не добрался украинцам.

Заметим, что вооруженные силы Украины не имеют на своем вооружении вертолетов Ка-52.

Что известно о российском вертолете Ка-52 "Аллигатор"

Видео дня

Ка-52 "Аллигатор" – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Он осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Вертолет рассчитан на двух пилотов. Имеет подвижную пушечную установку с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоки калибра 80 мм, авиабомбы, пушечные контейнеры и другое оружие общей массой до 2000 кг.

Кроме этого, Ка-52 "Аллигатор" может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух-земля".

Также вражеский вертолет имеет радарную систему "Арбалет" и бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 м. Ведение огня и управление вертолетом может осуществлять любой из пилотов или одновременно.

Эксперты Defense Express выяснили, что боевое применение вертолетов Ка-52 в условиях полномасштабной войны РФ против Украины показало ряд существенных изъянов и недостатков как в его конструкции, так и вооружении. В частности, вертолет имеет ряд незащищенных мест в боковых и лобных проекциях, из-за чего может быть выведен из строя обычными винтовочными патронами.

Когда вертолет зависает, то происходит вибрация крыльев, хорошо заметная. Именно на них подвешено вооружение. Из-за того, что там не современное высокоточное оружие, пилоты вынуждены запускать НУРС с кабрирования (так называемый "танок страха"), когда для увеличения дальности пуск ракет происходит с задиранием носа вверх. Хотя благодаря баллистической траектории дальность полета ракет растет, о прицельном огне речь уже не идет.

Напомним, что российские боевики в начале декабря сбили собственного вертолета. Приземлить Ка-52 "Аллигатор" им удалось из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь-С1".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!