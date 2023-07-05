У Шевченківському суді в Києві пролунав вибух, є постраждалі й працюють снайпери (відео)

Під вечір 5 липня у Києві очевидці повідомили про вибух у Шевченківському суді столиці, що знаходиться на вулиці Дегтярівській, 31А. Зазначається, що до суду занесли вибухівку.

Очевидці повідомляють, що на місці працюють снайпери, чути постріли. Також до будівлі суду з'їжджаються карети швидкої допомоги.

За даними ЗМІ, обвинувачений Гуменюк, який у 2015 році під Верховною Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет та взяв конвоїра у заручники.

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У Національній поліції повідомили: "Вибух у приміщенні суду в Києві: правоохоронці працюють на місці події. Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи".