В Шевченковском суде в Киеве раздался взрыв, есть пострадавшие и работают снайперы (видео)

Вечером 5 июля в Киеве очевидцы сообщили о взрыве в Шевченковском суде столицы, который находится на улице Дегтяревской, 31А. Отмечается, что в суд отнесена взрывчатка.

Очевидцы сообщают, что на месте работают снайперы, слышны выстрелы. Также в здание суда съезжаются кареты скорой помощи.

По данным СМИ, обвиняемый Гуменюк, который в 2015 году под Верховной Радой совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

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В Национальной полиции сообщили : "Взрыв в помещении суда в Киеве: правоохранители работают на месте происшествия. Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи".