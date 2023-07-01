У Шотландії знайшли скарб часів короля Едуарда: наймасштабніша знахідка для країни

В Шотландії археологи зробили важливе відкриття, вважається, що вони виявили один з найбільших скарбів середньовічних монет, який був знайдений до теперішнього часу. Всього було знайдено понад 8000 монет, які датуються ХІІІ-ХІV століттями та походять з різних країн, включаючи Англію, Ірландію та континентальну Європу.

Про це пише Daily Express.

Вартість цього скарбу на антикварному ринку оцінюється у сотні тисяч фунтів стерлінгів.

Ці цінні артефакти були виявлені минулого року в графстві Дамфрісшир. Більшість монет складають пенні часів Едуарда І та ІІ. Зараз проводяться роботи з каталогізації знахідки, кожна монета фотографується, вимірюється та зважується.

Один з експертів зазначив, що це відкриття є дивовижним. Співробітники Відділу шукачів скарбів спільно з археологами Національного музею Шотландії розкопали це місце після першої знахідки.

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Цей скарб став одним з найбільших, що були знайдені на території Шотландії з XIX століття. Раніше було знайдено цінну колекцію вікінгських артефактів поблизу Ґалловея, яку оцінили в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

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Знахідку було зроблено за допомогою металошукачів, які стали популярним хобі під час пандемії. Багато людей виходять на вулицю, щоб щось знайти за допомогою нього. Тому щотижня знаходять нові і нові артефакти.

Шукачі не мають права лишати у себе знайдену старовину, адже, відповідно до шотландського законодавства, будь-який археологічний артефакт належить Короні. Тому про все треба повідомляти владу.

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