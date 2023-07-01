В Шотландии нашли клад времен короля Эдуарда: самая масштабная находка для страны

В Шотландии археологи сделали важное открытие, считается, что они обнаружили одно из величайших сокровищ средневековых монет, которое было найдено до настоящего времени. Всего было найдено более 8000 монет, которые датируются XIII-XIV веками и происходят из разных стран, включая Англию, Ирландию и континентальную Европу.

Об этом пишет Daily Express.

Стоимость этого клада на антикварном рынке оценивается в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Эти ценные артефакты были обнаружены в прошлом году в графстве Дамфрисшир. Большинство монет составляют пенни времен Эдуарда I и II. Сейчас ведутся работы по каталогизации находки, каждая монета фотографируется, измеряется и взвешивается.

Один из экспертов отметил, что это открытие удивительно. Сотрудники Отдела кладоискателей совместно с археологами Национального музея Шотландии раскопали это место после первой находки.

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Это сокровище стало одним из самых больших, найденных на территории Шотландии с XIX века. Ранее была найдена ценная коллекция викингских артефактов вблизи Галовея, которую оценили в 2 миллиона фунтов стерлингов.

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Находка была сделана с помощью металлоискателей, ставших популярным хобби во время пандемии. Многие выходят на улицу, чтобы что-то найти с помощью него. Поэтому еженедельно находят новые и новые артефакты.

Соискатели не имеют права оставлять у себя найденную старину, ведь, согласно шотландскому законодательству, любой археологический артефакт принадлежит Короне. Поэтому обо всем нужно уведомлять власть.

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