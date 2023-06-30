Почему Клеопатра убивала всех мужчин, с которыми проводила ночь: ученые нашли ответ

Клеопатра, последняя царица Древнего Египта, всегда привлекала внимание многих даже после смерти. Ее жизнь и смерть овеяны многочисленными легендами и догадками. Говорят, она была непревзойденной красавицей и всегда прекрасно выглядела.

Об этом пишет УНИАН.

Ученые узнали, что Клеопатра делала ванну, в которую добавляла ослиное молоко, свежий мед и миндальное масло, которое делало ее кожу очень мягкой и гладкой.

Даже во время походов она всегда брала с собой несколько молодых ослов, чтобы не пропускать процедуру.

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Некоторые источники указывают, что египетская царица не отличалась необычайной красотой, а мужчин привлекала эрудированностью и харизмой.

Известным фактом является то, что она лишала жизни мужчин, проводивших с ней ночь. По мнению ученых, это делалось для того, чтобы не афишировать свою связь с простолюдинами.

Римский историк IV века Аврелий Виктор писал, что Клеопатра старалась не оставлять в живых никого из своих любовников, чтобы те не спекулировали на связи с правительницей.

Напомним, ученые раскрыли реальную причину смерти Клеопатры.

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