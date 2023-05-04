Была замужем за 12-летним братом и родила ребенка от Цезаря. Что известно о самой таинственной правительнице Египта – Клеопатре

Клеопатра была легендарной правительницей, одинаково искусно использовавшей свою политическую сообразительность и незаурядное обаяние для получения власти.

Она была последней в своей династии и стала наиболее обсуждаемой исторической фигурой нашего времени. Клеопатра мастерски продвигала интересы Древнего Египта перед лицом римской экспансии.

Кем была Клеопатра?

Клеопатра была дочерью египетского царя Птолемеем XII Авлета и неизвестной матери. Она родилась в 69 году до нашей эры и была членом древнегреческой династии, захватившей Египет в 305 году до нашей эры.

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Хотя Королевство Птолемеев приняло некоторые египетские религиозные традиции, но правление осуществлялось в греческих традициях. Поэтому Клеопатра выросла, разговаривая на греческом языке, хотя стала первой из рода, изучившей египетский язык. Ее жизнь будет неразрывно связана с беспорядками в Египте и политикой Римской империи.

Эпоха правления Клеопатры

В 51 году до нашей эры отец Клеопатры скончался и 18-летняя девушка приняла активное участие в битве за трон с остальными детьми Птолемея XII.

Сначала она правила совместно с младшим Птолемеем XIII и даже вышла за него замуж согласно египетским традициям. Но брат хотел сам владеть троном, поэтому разразилась гражданская война между созданными Клеопатрой и ее братом фракциями. Сама же Клеопатра ненадолго сбежала в контролируемую Римом Сирию.

Враждующие братья и сестры быстро присоединились к разным сторонам в гражданской войне. Будучи в Сирии Клеопатра обратилась к Юлию Цезарю, тогдашнему полководцу и политику, который намеревался стать единственным диктатором Рима с просьбой о помощи в возвращении трона себе.

Клеопатра и Юлий Цезарь

Не смотря на большую разницу в возрасте (Цезарь был на 30 лет старше Клеопатры), у них начался роман и он обещал ей поддержку.

В 47 году до нашей эры, убегая от войск Цезаря, Птолемей XIII утонул в реке Нил близ Александрии. С помощью Цезаря Клеопатра вернула себе трон и вышла замуж за своего 12-летнего брата Птолемея XIV, объявив его своим соправителем. Впоследствии она родила сына, которого все сочли ребенком Цезаря, и назвала его Цезарионом.

Роман Клеопатры и Цезаря продолжался до его убийства в 44 году до н.э. от рук предателей в Сенате.

В то же время Клеопатра находилась в Риме и после убийства Цезаря пыталась убедить римлян признать своего сына законным наследником римской власти. Но вскоре она вернулась в Александрию, где, по догадкам, ее брата убили ядом, и снова заняла свой трон.

Антоний и Клеопатра

Римский полководец Марк Антоний, ставший одним из трех лидеров Рима, хотел встретиться с Клеопатрой с желанием продолжить отношения с Египтом. С той же целью Клеопатра поехала в Тарсус в современной Турции, чтобы встретиться с ним в 41 г. до н.

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Считается, что Клеопатра прибыла в Тарсус на роскошной барже. "Клеопатра дополняла свои океанские экскурсии тщательно подобранными костюмами, божественными аксессуарами, дорогим текстилем и драгоценностями, музыкой и экзотическими животными", – пишет историк искусства Диана Клейнер. Она хотела произвести впечатление, и ей это удалось. Практически с первой же встречи у нее начался роман с Антонием, который был женат, но переехал в Александрию, чтобы быть с ней.

Падение Клеопатры

Бурный роман и опрометчивость Клеопатры и Антония привели к краху. Антоний начал войну с остальными лидерами Рима и народом, который был недоволен влиянием Египта на положение дел в Риме.

После битвы в 30 г. до н. Клеопатра поняла, что войска Антония потерпели поражение. Она закрылась в своем царском мавзолее и сообщила Антонию, что планирует самоубийство. В ответ мужчина ударил себя ножом и умер у нее на руках.

Клеопатра пыталась договориться с Октавианом, бывшим соправителем Антония и поняла, что он хочет взять ее в плен и провести по улицам как награду, она снова закрылась в своей гробнице вместе с несколькими слугами и совершила самоубийство. После ее смерти Египет перешел под власть Рима.

Напомним, в мюнхенской могиле обнаружили 2300-летние кельтские ножницы.

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