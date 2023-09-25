У Швейцарії знайшли руїни споруди, побудованої в епоху Древнього Риму

Нещодавно в Швейцарії виявили нове "археологічне відкриття", яке може розширити наше розуміння поширення давньоримської цивілізації в Європі.

Археологи проводять дослідження на ділянці гравійного кар'єру в швейцарському кантоні Цуг, де вони виявили кам'яні стіни, побудовані приблизно 2000 років тому в римську епоху. Судячи з усього, ці стіни займають площу не менше 500 квадратних метрів і є частиною комплексу будівель з різними приміщеннями.

Про це пише Live Science.

Представники Управління зі збереження пам'яток і археології кантону Цуг назвали це відкриття "археологічною сенсацією" і вважають, що воно допоможе краще зрозуміти життя римлян в передальпійській центральній Швейцарії.

Вчені відзначають, що вигідне місцерозташування регіону могло давати мешканцям комплексу будівель "вид на навколишній пейзаж". Крім того, була виявлена велика кількість залізних цвяхів, що може свідчити про наявність дерев'яної конструкції на фундаменті стін.

Залишається невідомим, яку функцію виконувала ця монументальна будівля, оточена стінами. Дослідники відзначають, що це питання потребує подальшого дослідженням.

Також це одна з небагатьох відомих архітектурних реліквій римського періоду в передальпійському регіоні, і вчені вважають, що відкриття може сприяти кращому розумінню розвитку цивілізації в цьому районі.

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Під час досліджень також виявлено поселення середнього бронзового віку та могили пізнього бронзового віку, що свідчить про тривалий історичний інтерес до цього регіону. Знайдені предмети побуту, різноманіті посудини та навіть фрагменти золота, які, ймовірно, були частиною прикрас, підтверджують далекосяжну торгівлю в римські часи.

Це відкриття дозволить краще розгадати життя та історію цих місць і внести нові відомості до загального уявлення про минуле цивілізації.

Нагадаємо, в Італії виявили останки 9 неандертальців, які жили 100 тисяч років тому.

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