У Швеції знайшли 'селище мертвих' 5 століття: має ознаки кривавої боротьби

Під час розкопок на острові Еланд, що у Швеції, археологами було знайдено масове поховання скандинавських предків вікінгів, що мають ознаки насильницької смерті. Всього ними було знайдено 26 людських останків

Про це пише Express.

Поселення назвали "селом мертвих". За словами доктора Людвіга Папмель-Дюфая в середині залізного віку острів населяло до 20 тисяч людей.

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На території острова знайшли 15 древніх кільцевих фортів 400-х років нашої ери, які часто можна зустріти у скандинавських регіонах. Однак, один д фортів під назвою Сендбі Борг привабив особливу увагу. Як зазначають легенди, це “зле місце, де трапляються погані речі".

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Археологи виявили під землею докази кривавої 1500-річної боротьби за владу в Норвегії, які засвідчили те, що вікінги були жорстокі та безжальні.

Нагадаємо, в Перу знайшли мумії дітей, які, можливо, були принесені у жертву.

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