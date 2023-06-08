В Швеции нашли 'поселок мертвых' 5 века: имеет признаки кровавой борьбы

Во время раскопок на острове Эланд в Швеции археологами было найдено массовое захоронение скандинавских предков викингов, имеющих признаки насильственной смерти. Всего ими было найдено 26 человеческих останков

Об этом пишет Express.

Поселение назвали "селом мертвых". По словам доктора Людвига Папмель-Дюфая, в середине железного века остров населяло до 20 тысяч человек.

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На территории острова нашли 15 древних кольцевых фортов 400-х годов нашей эры, часто встречающихся в скандинавских регионах. Однако, один из фортов под названием Сэндби Борг привлек особое внимание. Как отмечают легенды, это "злое место, где случаются плохие вещи".

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Археологи обнаружили под землей доказательства кровавой 1500-летней борьбы за власть в Норвегии, которые показали, что викинги были жестокими и безжалостными.

Напомним, в Перу обнаружили мумии детей, которые, возможно, были принесены в жертву.

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