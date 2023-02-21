У Соледарі артилерія 45-ї бригади накрила вогнем вагнерівців (відео)
Українські захисники з дронів вистежили російських бойовиків, які засіли в районі промзони Соледару (рудник №7). Завдяки переданим координатам, артилеристи вправно відпрацювали по цілях.
Відео роботи артилеристів 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України з'явилося у Телеграм-каналі 45 ОАБр.
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На кадрах можна помітити, як з дрона наші аеророзвідники помітили значну кількість вагнерівців, які вешталися у промзоні Соледара поблизу залізничних колій. Після передач координат артилеристи накрили ворога вогнем.
"Соледар, пригоди "ПВК Вагнерашки". Коли війна триває, а ваш поїзд вже пішов… Артилеристи 45 ОАБр завжди працюють там, де потрібна підтримка", – прокоментували це відео наші захисники.
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