14 ОМБр на Харківщині спалила гордість російського воєнпрому Т-90М 'Прорив' (відео)

У Харківській області українські військові влучним пострілом ліквідували російський новітній танк Т-90М "Прорив". Його росіяни вважали таким, який не має аналогів у світі.

Про це стало відомо з публікації 14-ї бригади у Фейсбуці. Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як вони ліквідували "гордість російського воєнпрому".

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Відео дня

"Що то так красиво палає? Т-90М "Прорив", аналогов нєт", – прокоментували це відео "князівські" воїни.

Довідково: Т-90М – це модернізація основного танка Т-90 (Т-90А), основного російського бойового танка. Вартість нового Т-90 становить 2,5-3,5 мільйона доларів, а його модифікації Т-90МС – 4,5 мільйона доларів.

Танк оснащений модульним динамічним захистом третього покоління: встановлений динамічний захист "Релікт".

Вперше в російському основному танку застосовано управління на основі штурвала та система автоматичного перемикання передач (з можливістю переходу на ручну).

У період з 2001 по 2010 роки танк Т-90 став найновішим основним танком, що найбільше продається на світовому ринку. З кінця 2011 року закупівля танків Т-90 для ЗС рф була тимчасово припинена, а з квітня 2020 року у ЗС рф розпочато постачання модернізованої версії – Т-90М.

Характеристики:

Вага – 48 т

Екіпаж – 3 людини

Потужність двигуна – 1130 к.с.

Швидкість по шосе – 65-70 км/г.

Швидкість по бездоріжжю – 50 км/г.

Запас ходу по шосе – 550 км.

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