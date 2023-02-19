Бійці 5 штурмового полку показали відео, як їхні "ведмедики" з танків винищують "шкідників" біля Бахмута
Українські захисники з танків атакували російських інтервентів, що ховалися у посадках неподалік Бахмута. Відео свої роботи вони показали у Фейсбуці.
На кадрах можна побачити як бійці 5-го штурмового полку на танках їздять засніженим полем, яке розташоване біля посадок. Там поміж дерев ховалися російські загарбники.
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"Бронетанковий вальс від 5-го штурмового полку. На "танцполі" наші "ведмедики" винищують "шкідників" у Бахмутських посадках", – прокоментували ці кадри наші бійці.
Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.
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