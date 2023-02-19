Бойцы 5 штурмового полка показали видео, как их 'мишки' из танков истребляют 'вредителей' возле Бахмута

Украинские защитники с танков атаковали российских интервентов, скрывавшихся в посадках недалеко от Бахмута. Видео свои работы они показали в Фейсбуке.

На кадрах можно увидеть как бойцы 5-го штурмового полка на танках ездят по заснеженному полю, которое расположено у посадок. Там между деревьями прятались русские захватчики.

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"Бронетанковый вальс от 5-го штурмового полка. На "танцполе" наши "мишки" истребляют "вредителей" в Бахмутских посадках", — прокомментировали эти кадры наши бойцы.

Видео дня

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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