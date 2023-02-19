14 ОМБр на Харьковщине сожгла гордость российского военпрома Т-90М 'Прорыв' (видео)

В Харьковской области украинские военные точным выстрелом ликвидировали российский новейший танк Т-90М "Прорыв". Его россияне считали не имеющим аналогов в мире.

Об этом стало известно из публикации 14-й бригады в Фейсбуке. Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали, как они ликвидировали "гордость русского военпрома".

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Видео дня

"Что так красиво пылает? Т-90М "Прорыв", аналогов нет", - прокомментировали это видео "княжеские" воины.

Справка: Т-90М – это модернизация основного танка Т-90 (Т-90А), основного российского боевого танка. Стоимость нового Т-90 составляет 2,5-3,5 миллиона долларов, а его модификации Т-90МС – 4,5 миллиона долларов.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения: установлена динамическая защита "Релект".

Впервые в российском основном танке применено управление на основе штурвала и система автоматического переключения передач (с возможностью перехода на ручную).

В период с 2001 по 2010 годы танк Т-90 стал новейшим основным танком, наиболее продаваемым на мировом рынке. С конца 2011 года закупка танков Т-90 для ВС России была временно прекращена, а с апреля 2020 года в ВС России начаты поставки модернизированной версии – Т-90М.

Характеристики:

Вес – 48 т

Экипаж – 3 человека

Мощность двигателя – 1130 л.с.

Скорость по шоссе – 65-70 км/ч.

Скорость по бездорожью – 50 км/ч.

Запас хода по шоссе – 550 км.

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