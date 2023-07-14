У США на відео потрапила акула, яка схопила рибалку й потягла у воду

Напад акули на чоловіка стався у Флориді (США). На щастя, рибалка врятувався від хижака.

Сіра бичача акула атакувала чоловіка, коли він з друзями рибалив з човна у національному парку Еверглейдс. Коли рибалка нахилився до води, його за руку раптово схопила акула та потягла у воду.

Чоловікові вдалося врятуватися – друзі, що рибалили разом з ним, терміново витягли його з води назад у човен.

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Цей випадок потрапив на відео та опублікований на Facebook одним з учасників події.

Відео дня

У публікації зазначається, що усі, хто ловить рибу в солоній воді, "добре знають про зростаючу проблему акул, оскільки вони вчаться пов’язувати човнові мотори та поштовх риби в кінці линви з легкою їжею. Щоб опинитися в небезпечній ситуації, потрібні "дві секунди" і втрата розуму".

Товариш постраждалого каже, що пережив один із найстрашніших днів.

"Усе почалося чудово, ми ловили рибу, але акули її їли, попри наші всі зусилля… Нік помив руки у воді, і його одразу вкусила велика акула. У воді не було акул чи крові, і невідомо, що спровокувало хижака, яка кинулася на Ніка", – сказав він.

Рибалка порадив сприймати це відео як урок – якщо у воді акули, не варто їх провокувати, краще "тримати руки подалі від води".

Що стосується самого Ніка, на якого напала акула, відомо, що його доставили вертольотом до лікарні, оскільки хижак поранив його руку.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року у Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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