У США не можуть піймати видру, яка викрадає дошки для серфінгу (відео)

Тварина краде, навіть, коли на дошці сидить власник У Санта-Крус, Каліфорнія, ніяк не можуть упіймати видру, яка обкрадає серфінгістів. У тварини нездорове захоплення дошками для серфінгу. Крадійку прозвали Otter 841.

Як повідомляє BBC, Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США оголосила, що розпочала пошуки видри після спостереження за її "тривожною та незвичайною поведінкою". Попри те, що фахівці ловлять видру "на живця", тварині вдається уникнути затримання.

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Серфінгісти, що плавають у водах Санта-Крус повідомили, що до них підпливала видра, хапалася за дошку та намагалася її видерти. Якщо тварині це не вдавалося, вона просто гризла її. Інколи крадійка все ж забирала дошки.

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Місцеві серфінгісти кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного. У коментарі BBC фотограф із Санта-Крус Марк Вудворд, який стежив за Otter 841, одного разу побачив, як вона каталася на викраденій дошці.

Вважається, що Otter 841 є дитинчам іншої видри – Otter 723. Раніше науковці давали імена видрам перед тим як випустити їх у природне середовище. І колись мама видри-злодійки так прив'язалася до людей, що постійно підпливала до відпочивальників, а ті її годували. І після того, як Otter 723 почала наближатися до байдарок й бордів у пошуках їжі, її впіймали та відправили жити до Центру ветеринарної допомоги та дослідження морської дикої природи в Санта-Крус. Там вчені зрозуміли, що вона вагітна. Згодом вона привела Otter 841.

Майбутня крадійка підросла і її випустили у дику природу. Однак, гени дали про себе знати. й вона почала шукати людей. Вчені кажуть, що така прив'язаність до людей може нашкодити видрам, тому варто не годувати їх, а викликати фахівців, аби вони виловили тварин й перевезли у безпечне місце, де живуть популяції видр.

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