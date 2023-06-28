У США підтвердили смерть зірки фільму '13 друзів Оушена' Джуліана Сендза, який зник в горах пів року тому

Британський актор Джуліан Сендз, який 13 січня 2023 року зник під час походу на гору Болді у США, загинув. Рештки, які туристи знайшли у горах, належали Сендзу.

Про це повідомляє BBC з посиланням на департамент шерифа округу Сан-Бернардіно та на результати судмедекспертизи.

"Тіло артиста туристи виявили на Маунт-Балді 24 червня. Поліцейські продовжують з’ясовувати причину його смерті", – зазначає видання.

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Джуліан Сендз (народився 4 січня 1958 року) був відомим британським актором. Він народився в Отфорді, Кент, Англія. Сендз отримав акторську освіту в Королівській академії драматичних мистецтв (RADA) в Лондоні.

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Він здобув свою першу визнану роль у фільмі "Голод" (1983), режисером якого був Тоні Скотт. Після цього він з'явився в ряді успішних фільмів, таких як "Кіллінг Філдс" (1984), "Пасажир" (1985) і "Вперед, Шекспір" (1991).

Сендз також відомий своїми ролями в телевізійних серіалах, включаючи "24 години: Відділення громадянської оборони" (2010-2014) та "Рівно один мільйон" (2019). Також актор зіграв у відомих стрічках "13 друзів Оушена" та "Дівчина з тату дракона".

Нагадаємо, 65-річний актор зник 13 січня у районі гори Болді. Пошуки стартували відразу ж, але наступного вечора наземні бригади були зняті з гори через ризик сходження лавин і поганий стан стежки через сніг і льоду. 24 червня 2023 року туристи повідомили, що знайшли рештки людини. Було визначено, що це міг бути Сендз.

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