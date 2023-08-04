У США жінка в спеку випила 2 літри води й померла від набряку мозку (відео)

35-річна мешканка США Ешлі Саммерс померла після того, як у спеку випила два літри води за 20 хвилин. У неї стався набряк мозку.

Про цей інцидент повідомляє видання wrtv. Зазначається, що коли Ешлі відпочивала на озері Фрімен поблизу Монтічелло з чоловіком і двома дочками, вона жалілася на спеку, тому пила багато води. Десь за 20 хвилин вона випила чотири пляшки рідини по 500 мл кожна.

Брат Ешлі Девон Міллер каже, що його сестра відпочивала на озері 4 дні. В останній день, коли вони поверталися з відпочинку, то йому зателефонувала їхня спільна сестра Холлі й повідомила, що Ешлі погано почувається.

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"Ешлі в лікарні. У неї набряк мозку, вони не знають, що це викликає, вони не знають, що вони можуть зробити", – сказала вона Девону у телефонній розмові.

Потім вона розповіла, що Ешлі напередодні відчувала зневоднення і ніяк не могла напитися. Тому одна за одною випила чотири пляшки води. Згодом запаморочилося в голові й вона жалілася на біль.

Після відпочинку Ешлі добралася додому, але втратила свідомість у своєму гаражі. Її доставили в лікарню IU Health Arnett, однак вона так і не прийшла до тями. Лікарі сказали родині, що вона померла від отруєння водою.

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"Це був шок для всіх нас. Коли вони вперше почали говорити про токсичність води. Здавалося, що це таке взагалі?", – сказав Міллер.

З'ясувалося, що інтоксикація виникає, коли хтось дуже швидко п’є багато води.

Токсиколог з IU Health Блейк Фроберг сказав, що деякі фактори можуть призвести до летальних наслідків, якщо "у вашому організмі забагато води та недостатньо натрію".

Фроберґ каже, що загалом це рідкісне явище, але протягом літніх місяців або якщо ви працюєте надворі чи багато займаєтесь спортом, важливо мати план гідратації.

"Переконайтеся, що ви п’єте те, що містить електроліти, натрій і трохи калію", — сказав доктор.

Фахівець каже, що основними симптомами "отруєння водою" є погане самопочуття, м’язові спазми та біль, нудота та головні болі.

Нагадаємо, група вчених опублікувала дослідження про кількість води, що рекомендується випивати щодня. У своєму дослідженні вони підтвердили, що неможливо підвести загальний стандарт кожної людини.

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