У ССО показали ліквідацію ворогів у міській забудові Соледара (відео)

У Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

Вони знищили ворога у міській забудові. Про це повідомили на Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", – йдеться у повідомленні.

Захисники України підкреслюють, що невпинно працюють на цьому напрямку та захищають наші землі від окупантів.

Відео дня

На відео можна побачити, як український боєць веде бій знаходячись на свої позиції. Він разом з побратимами боронив Соледар.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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