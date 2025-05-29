У Ставрополі від вибуху гранати загинув військовий, який здійснював керівництво атак на Маріуполь (фото, відео)

У ніч на 29 травня в російському Ставрополі пролунав вибух, унаслідок якого загинув заступник мера міста Заур Гурцієв. За офіційною інформацією, інцидент стався на вулиці Чехова, де вибухнула граната.

Жертвами стали двоє людей, серед яких і сам Гурцієв, якого місцева влада називає "ветераном війни в Україні". Про це повідомляє РИА Новости.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що розглядаються всі можливі версії, зокрема і ймовірна причетність української сторони.

За даними російських ЗМІ, Гурцієв раніше керував повітряною складовою під час штурму Маріуполя. Йому приписують впровадження методів наведення ракет, що, за словами пропагандистів, підвищило їхню точність та дозволило завдати ударів по позиціях українського полку "Азов".

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Окрім участі в бойових діях, Гурцієв був задіяний у проєкті "Время героев", ініційованому Володимиром Путіним. Його метою було навчання окупантів основам державного управління та "формування нової еліти" РФ.

У Ставрополі загиблий чиновник відповідав за напрямки, пов’язані з "профілактикою тероризму та екстремізму". За участь у війні проти України він отримав низку державних нагород, зокрема за операції в Маріуполі та Авдіївці.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі після вибухів зайнялась масштабна пожежа на заводі мікросхем.

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