У супермаркетах вступили в дію нові правила видачі готівки на касі: про що йдеться

З 1 вересня 2023 року в Україні набули чинності нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Це означає, що кожен українець має право вимагати від касира видачі чистих, цілих і не пошкоджених банкнот та монет. Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

Що змінилося?

Відтепер покупці можуть відмовитися від отримання зношених або пошкоджених банкнот. Касири зобов'язані видавати гроші, які виглядають як нові або мають незначні ознаки зносу. Кожен покупець має право на отримання готівки належної якості. Якщо касир видав вам пошкоджені гроші, ви можете вимагати їх замінити. Касири зобов'язані перевіряти якість грошей перед видачею клієнту. Пошкоджені банкноти та монети мають бути вилучені з обігу та передані до банку.

Чому це важливо?

Нові правила забезпечують захист прав споживачів, даючи їм можливість отримувати за свої товари та послуги гроші належної якості. Обіг якісних банкнот сприяє підвищенню довіри до національної валюти та зміцненню економіки. Вилучення з обігу пошкоджених банкнот ускладнює обіг підроблених грошей.

Як діяти, якщо вам видалали пошкоджені гроші?

Спокійно поясніть касиру, що ви маєте право на отримання якісних грошей. Якщо касир відмовляється замінити гроші, зверніться до адміністратора. Якщо ваша проблема не вирішилася, ви можете подати скаргу до відповідних органів.

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Що робити з пошкодженими грошима?

Пошкоджені банкноти та монети не підлягають обміну. Їх необхідно здати до банку. Банки, у свою чергу, передають такі гроші до Національного банку України для вилучення з обігу.

Нові правила видачі готівки є важливим кроком до підвищення якості обслуговування клієнтів та зміцнення довіри до національної валюти. Кожен українець має право на отримання якісних грошей, і ми всі повинні дотримуватися цих правил.

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