В супермаркетах вступили в действие новые правила выдачи наличных денег на кассе: о чем идет речь

С 1 сентября 2023 года в Украине вступили в силу новые правила выдачи наличных денег на кассах супермаркетов. Это означает, что каждый украинец имеет право потребовать от кассира выдачи чистых, целых и не поврежденных банкнот и монет. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Что изменилось?

Теперь покупатели могут отказаться от получения изношенных или поврежденных банкнот. Кассиры обязаны выдавать деньги, которые выглядят как новые или имеют незначительные признаки износа. Каждый покупатель имеет право на обналичивание надлежащего качества. Если кассир выдал поврежденные деньги, вы можете потребовать их заменить. Кассиры обязаны проверять качество денег перед выдачей клиенту. Поврежденные банкноты и монеты должны быть изъяты из обращения и переданы банку.

Почему это важно?

Новые правила обеспечивают защиту прав потребителей, давая возможность получать за свои товары и услуги деньги надлежащего качества. Оборот качественных банкнот способствует повышению доверия к национальной валюте и укреплению экономики. Извлечение из оборота поврежденных банкнот затрудняет оборот поддельных денег.

Как поступить, если вам выдали поврежденные деньги?

Спокойно объясните кассиру, что у вас есть право на получение качественных денег. Если кассир отказывается заменить деньги, обратитесь к администратору. Если ваша проблема не разрешилась, вы можете подать жалобу в соответствующие органы.

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Что делать с поврежденными деньгами?

Поврежденные банкноты и монеты не подлежат обмену. Их нужно сдать в банк. Банки, в свою очередь, передают такие деньги в Национальный банк Украины для изъятия из обращения.

Новые правила выдачи наличных денег являются важным шагом к повышению качества обслуживания клиентов и укреплению доверия к национальной валюте. Каждый украинец имеет право на получение качественных денег, и мы все должны соблюдать эти правила.

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