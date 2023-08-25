У Техасі змія втекла від власника та заблокувала авто на парковці (відео)

Жінка з Техасу знайшла змію, яка втекла від свого власника та заблокувала її автомобіль на парковці. Оскільки змія навіть не намагалися відповзти, жінці довелося викликати поліцію.

Як повідомляє видання UPI Odd, днями у поліцію надійшло повідомлення, що змія заважає жінці дістатися до її автомобіля на парковці.

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Управління поліції Ірвінга повідомило, що поліцейський Стів Беррес відреагував на повідомлення про змію, що кинулася на парковці.

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"Наші офіцери мають багато прихованих талантів. Офіцер Буррес — наш "шептун зі зміями". Його прихований талант — реагувати на будь-який виклик щодо дикої природи, який може зустрітися на нашому шляху, особливо на повідомлення про знайдених змій", — йдеться у дописі департаменту поліції у Facebook.

Офіцер Буррес, який прибув на місце виклику, зловив змію та передав її Службі захисту тварин Irving.

Згодом з'ясувалося, що змія міс Бонні втекла від свого власника. А оскільки законом заборонено утримувати вдома змій довжиною понад 2 метри, то власник погодився, аби змію віддали у заповідник.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки відвідувачка готелю Country Inn and Suites by Radisson у Вісконсині знайшла змій у басейні, кімнаті свого номера та у джакузі.

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