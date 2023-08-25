В Техасе змея скрылась от владельца и заблокировала авто на парковке (видео)

Женщина из Техаса нашла змею, сбежавшую от своего владельца и заблокировавшую ее автомобиль на парковке. Поскольку змея даже не пыталась отползти, женщине пришлось вызвать полицию.

Как сообщает издание UPI Odd, на днях в полицию поступило сообщение, что змея мешает женщине добраться до ее автомобиля на парковке.

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Управление полиции Ирвинга сообщило, что полицейский Стив Беррес отреагировал на сообщение о бросившейся на парковке змее.

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"У наших офицеров много скрытых талантов. Офицер Буррес — наш "шептун со змеями". Его скрытый талант — реагировать на любой вызов относительно дикой природы, который может встретиться на нашем пути, особенно на сообщение о найденных змеях", — говорится в сообщении департамента полиции в Facebook.

Прибывший на место вызова офицер Буррес поймал змею и передал ее Службе защиты животных Irving.

Впоследствии выяснилось, что змея мисс Бонни сбежала от своего владельца. А поскольку законом запрещено содержать дома змей длиной более 2 метров, то владелец согласился, чтобы змею отдали в заповедник.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки посетительница отеля Country Inn and Suites by Radisson в Висконсине нашла змей в бассейне, комнате своего номера и в джакузи.

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