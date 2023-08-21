В США енот пробрался в церковь и сорвал богослужение (видео)

В городе Милуоки в американском штате Висконсин енот разгромил церковь Chosen Generation Outreach Ministry Int'l. Из-за животного в храме отменили проведение богослужений.

Как сообщает Fox 6 Now, 17 августа пасторка церкви Ингрид Дюрр заметила, что кто-то забрался внутрь храма. Когда она просмотрела записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто разгромил помещение, то заметила схватившееся на стол животное.

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"Я увидела, как он убегает, увидела длинный хвост и выкрикнула: Это енот", – рассказала женщина.

Она добавила, что енот обрушил потолочную плитку и устроил беспорядок в церкви.

"Вероятно, он искал еду, и я надеюсь, что он не открыл холодильник", – сказала пасторша.

Она поделилась, что уже видела енотов рядом с церковью, но не ожидала, что один из них проникнет в здание. В результате того, что произошло в тот день, все богослужения в церкви были отменены.

По словам Ингрид Дюрр, животное поймали и выдворили за территорию церкви.

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