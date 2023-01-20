В США удалось спасти дикого енота, который примерз пахом к железнодорожному рельсу (видео)

В США железнодорожник с коллегами спас дикого енота, который примерз мехом между ног к рельсу при температуре -12°C. Животное удалось осторожно освободить с помощью теплой воды и лопаты. Об этом случае пишет Daily Mail. Северный ракун (Procyon lotor) застрял на железнодорожном рельсе из-за замерзшей шерсти яичек.

Видео было снято 19 декабря 2022 года. 35-летний Нил Маллис из города Кокрейн, штат Джорджия, США, нашел травмированное животное и осторожно вылил ему теплую воду под зад, тогда как коллега работал лопатой, чтобы попытаться его уволить. Приблизительно через пять минут его освободили, енот соскочил с рельса и "побежал в лес, не оглядываясь".

"Операцию сделали хорошо! Маленький парень в безопасности", – подытожил железнодорожник.

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Несмотря на интенсивные усилия господина Маллиса и его коллег, никто не мог сказать, как и почему енот попал в эту сложную ситуацию. Но он добавил, что "на улице было -12 градусов, почему-то он переходил через перила, слишком долго сидел и застрял".

Еноты от природы застенчивы, но могут быть агрессивными, когда им угрожают, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Хотя они предпочитают умеренный климат, у енотов есть густой подшерсток, который защищает их от холода, но это менее полезно при пересечении железнодорожных путей.

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