В США отель оккупировали змеи: купались в бассейне и джакузи (видео)

В Соединенных Штатах Америки посетительница отеля Country Inn and Suites by Radisson в Висконсине нашла змей в бассейне, комнате своего номера и в джакузи. Мишель Гризе, отдыхавшая здесь со своим сыном, сказала в Джермантауне. Они столкнулись с "некоторыми рептилийными помощниками в зоне бассейна".

В комментарии журналистам женщина рассказала: "Я захожу, а там в гидромассажной ванне змея". Затем она сходила в бассейн и увидела змею в коридоре.

"Я буквально наблюдала, как змея скользит под дверью гостиничного номера. Я постучала в дверь мужчины, который жил в этом номере и предупредила его о змее. Он сказал, что уже заметил ее", – рассказала женщина.

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Мишель Гризе говорит, что она вместе с другим посетителем отеля пытались самостоятельно выгнать змею из номера, однако им удалось поймать ее только когда пришли работники отеля. Они схватили пресмыкающегося и вынесли его на улицу.

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Работники отеля объяснили женщине, что в последнее время у них наблюдается нашествие змей. Их уже замечали в номерах постояльцев, в бассейне и гидромассажных ваннах. Их ловят и выносят на улицу, однако змеи снова возвращаются.

Телеканал FOX6 News Milwaukee сообщает, что в гостиницу вызвали инспекторов из Департамента общественного здравоохранения штата Вашингтон. Они не заметили змей, однако нашли змеиную кожу у бассейна. Один из работников гостиницы считает, что змея заползала сюда, чтобы вывести потомство.

После того как о случае сообщили СМИ, администрация гостиницы заявила, что змеи "проникли в зону нашего бассейна через аварийную дверь, которая была открыта гостем".

В заявлении говорится, что это был "отдельный случай", и считается, что змеи, о которых идет речь, не представляют опасности для людей.

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