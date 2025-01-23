На Тернопільщині сімʼя з пʼятьма дітьми живе у хижі посеред лісу: подробиці (фото)

Патрульна поліція Тернопільської області виявила сім’ю з п’ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, які проживали в лісосмузі у хижі, зробленій із палиць і аграрної плівки. Діти спали на матраці, розміщеному на землі, та ходили босими через відсутність взуття та шкарпеток.

Про це повідомила начальниця відділу зв’язків із громадськістю Патрульної поліції Тернопільщини Олеся М’ялковська.За її словами, поліціянти прибули на місце після отримання повідомлення про родину, яка мешкає у неприйнятних умовах.

Усередині імпровізованого "помешкання" правоохоронці виявили матір і п’ятьох дітей. До них також прибули представники соціальної служби та управління молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради.

Посадовці намагалися поговорити з жінкою, яка назвалася матір’ю дітей. Проте вона відмовилася пояснити, чому сім’я живе в таких умовах і які дії вона вчиняла, щоб вирішити проблему.

Читайте також: В Україні можуть ввести податок на посилки: що передбачають подані до Ради законопроєкти

"На запитання, що вона зробила для поліпшення ситуації, куди зверталася, були лише мовчання і байдужість. На жаль, це для них норма", – зазначила М’ялковська.

Правоохоронниця наголосила, що місце, де перебувала родина, розташоване поруч із людними місцями, але лише одна людина зважилася повідомити про це в поліцію.

Дітям надали першу допомогу – їх помили, нагодували й оглянули. Зараз вони перебувають у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні, де отримають необхідне лікування.

"Дякую тому одному зі ста, хто не залишився байдужим і повідомив про це. Не ігноруйте такі ситуації!" – закликала працівниця поліції.

Нагадаємо, декого з українців можуть позбавити права на спадок у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!