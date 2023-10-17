У Тереччині знайшли скульптури кабана та людини віком 12000 років: найстаріші у світі розфарбовані скульптури

Під час археологічних досліджень на сході Туреччини виявили найстарішу в світі розфарбовану скульптуру дикого кабана, а також людини із надзвичайно реалістичним зображенням обличчя.Проведені міністерством культури і туризму розкопки в Гьобеклітепе призвели до відкриття вапнякової скульптури.

Про це пише TRT Haber.

Її поверхня була прикрашена залишками червоного, білого і чорного пігменту, що робить її першою в історії розфарбованою скульптурою, знайденою і збереженою до наших днів.

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Поза тим, під час розкопок, які відбулися в Карахантепе, розташованому за 60 кілометрів від Гьобеклітепе, була виявлена одна з найреалістичніших скульптур того часу. Знайдена статуя, висотою 2,3 метри, є вражаючим зразком доісторичного мистецтва і відзначається надзвичайно деталізованим зображенням обличчя.

Нагадаємо, у Норвегії виявили стародавню кінську вуздечку з епохи вікінгів.

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