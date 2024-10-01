В ТЦК попередили, що особи з відстрочкою мають бути готові до можливості мобілізації

Усі військовозобов'язані, навіть ті, хто має право на відстрочку, повинні бути готові до можливої мобілізації.

Про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" заявив тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Андрій Мороз.

"В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, однаково пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини. Чи пройти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати", – зазначив він.

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Представник ТЦК підкреслив, що співробітники територіальних центрів комплектування виконують завдання, поставлені державним керівництвом. Їхня відповідальність полягає в проведенні мобілізації, адже без цього неможливо досягти завершення війни.

"В лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення. Плюс ми формуємо нові військові частини, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання за кордоном. Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація – це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", – підсумував Мороз.

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