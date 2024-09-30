Штрафи від ТЦК: які бувають та у яких випадках можна не платити

Грошове стягнення за неприбуття призовника до територіального центру комплектування може бути анульоване, якщо процедуру належного сповіщення було порушено. Використання миттєвих повідомлень для інформування про покарання не вважається достатнім доказом.

Про це повідомив адвокат Роман Кичко в інтерв’ю "Українському радіо".

Важливі аспекти щодо санкцій від ТЦК

Відповідно до чинного законодавства, під час мобілізації судові органи не мають права розглядати справи без присутності військовозобов'язаного. Виняток становлять лише ситуації, коли є неспростовні докази того, що особу було належним чином проінформовано, і вона не з'явилася без поважних причин.

Належне сповіщення передбачає доставку цінного листа з підтвердженням отримання, де зазначено дату та час прибуття до ТЦК. Юрист наголосив, що використання месенджерів для повідомлення про штраф не є достатнім доказом і може бути оскаржене в судовому порядку.

Кичко також підкреслив, що перешкоджання доступу військовозобов'язаного до адвоката або відмова у наданні пояснень порушує право на захист.

Читайте також: Юрист пояснив, чи може військовозобов’язаний отримати повістку через родичів

Призовники, які уникають мобілізації або ігнорують повістки, можуть отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Для посадовців і юридичних осіб розмір стягнення варіюється від 34 000 до 59 500 грн. Водночас, штрафи можна оскаржити протягом місяця у випадках недотримання процедури або неналежних дій ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!