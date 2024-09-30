Штрафы от ТЦК: какие бывают и в каких случаях можно не платить

Денежное взыскание за неприбытие призывника в территориальный центр комплектования может быть аннулировано, если процедура надлежащего уведомления была нарушена. Использование мгновенных сообщений для информирования о наказании не считается достаточным доказательством.

Об этом сообщил адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио".

Важные аспекты санкций от ТЦК

Согласно действующему законодательству, во время мобилизации судебные органы не вправе рассматривать дела без присутствия военнообязанного. Исключение составляют только ситуации, когда есть неопровержимые доказательства того, что личность была надлежащим образом проинформирована, и она не появилась без уважительных причин.

Надлежащее уведомление предусматривает доставку ценного письма с подтверждением получения, где указана дата и время прибытия в ТЦК. Юрист подчеркнул, что использование мессенджеров для уведомления о штрафе не является достаточным доказательством и может быть обжаловано в судебном порядке.

Кичко также подчеркнул, что препятствование доступу военнообязанного к адвокату или отказ в предоставлении объяснений нарушает право на защиту.

Читайте также: Юрист объяснил, может ли военнообязан получить повестку из-за родственников

Призывники, которые избегают мобилизации или игнорируют повестки могут получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Для должностных лиц и юридических лиц размер взыскания варьируется от 34 000 до 59 500 грн. В то же время штрафы можно обжаловать в течение месяца в случаях несоблюдения процедуры или ненадлежащих действий ТЦК.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!