У Туреччині виявили гладіаторську арену епохи Древнього Риму 200 року н.е.

Турецькі археологи розкопали руїни гладіаторської арени з епохи Стародавнього Риму на пагорбі в давньому місті Мастаура, що розташоване в західній турецькій провінції Айдин. Ця арена, за даними видання Live Science, могла вмістити до 20 тисяч глядачів.

Археологи припускають, що на цій арені відбувалися гладіаторські поєдинки та бої з дикими тваринами. Зараз значна частина території, де колись проводили ці шоу, заросла рослинами. Мехмет Умут Тунцер, археолог і директор з культури і туризму провінції Айдин, пояснює: "Значна частина амфітеатру зараз знаходиться під поверхнею землі. Видима частина вкрита кущами і деревами".

Археологи виявили арену під час розкопок в цьому давньому місті, її вік оцінюється приблизно у 200 р.н.е. Незважаючи на це, арена досить добре збереглася. Деякі наземні споруди можливо зазнали пошкоджень, але місця для сидіння все ще видно. Арена могла вміщати від 15 до 20 тисяч глядачів і включала спеціальні зони, включаючи приміщення для очікування гладіаторів і приватні зали для глядачів.

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"Раніше в Анатолії, відомій як Мала Азія, і її найближчих околицях, не існувало подібних амфітеатрів. Ймовірно, ця арена привертала глядачів з усього регіону, включаючи стародавні міста Західної Анатолії, такі як Афродізіас, Ефес, Магнезія, Мілет і Приена.

Фахівці планують виправити пошкоджені стіни будівлі і вже почали лазерне сканування структури для створення її віртуальної тривимірної моделі.

Нагадаємо, у Німеччині виявили стоянку епохи мезоліту з могилою мага-шамана.

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