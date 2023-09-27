В Турции была обнаружена гладиаторская арена эпохи Древнего Рима в 200 году н.э.

Турецкие археологи раскопали развалины гладиаторской арены с эпохи Древнего Рима на холме в древнем городе Мастаура, расположенном в западной турецкой провинции Айдын. Эта арена, по данным издания Live Science, могла вместить до 20 тысяч зрителей.

Археологи предполагают, что на этой арене происходили гладиаторские поединки и сражения с дикими животными. Сейчас значительная часть территории, где когда-то проводили эти шоу, заросла растениями. Мехмет Умут Тунцер, археолог и директор по культуре и туризму провинции Айдын, объясняет: "Значительная часть амфитеатра сейчас находится под поверхностью земли. Видимая часть покрыта кустарниками и деревьями".

Археологи обнаружили арену во время раскопок в этом древнем городе, ее возраст оценивается примерно в 200 г.р. Несмотря на это, арена достаточно хорошо сохранилась. Некоторые наземные сооружения, возможно, получили повреждения, но места для сидения все еще видны. Арена могла вместить от 15 до 20 тысяч зрителей и включала специальные зоны, включая помещения для ожидания гладиаторов и частные зрительные залы.

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"Ранее в Анатолии, известной как Малая Азия, и ее ближайших окрестностях, не существовало подобных амфитеатров. Вероятно, эта арена привлекала зрителей со всего региона, включая древние города Западной Анатолии, такие как Афродизиас, Эфес, Магнезия, Милет и Приена".

Специалисты планируют исправить поврежденные стены здания и уже приступили к лазерному сканированию структуры для создания ее виртуальной трехмерной модели.

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