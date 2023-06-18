У Туреччині спіймали рідкісну акулу зі смарагдовими очима (фото)

У курортній провінції Анталья один із місцевих рибалок упіймав на вудку рідкісну тупоносу акулу. Очі у цієї хижачки смарагдового кольору.

Як повідомляє місцеве видання hellas.postsen.com, після серії знімків незвичної здобичі чоловік випустив акулу назад у море.

"Я підійшов до неї обережно і був уражений жахливими зубами цієї акули", – розповів рибалка.

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Турецька влада заявила, що акулу спіймали у відкритому морі, де зазвичай не купаються люди та зазначила, що ця акула не становить безпосередньої загрози для людини.

Тіло тупоносої акули випромінює світло, залучаючи інших риб. Цей вид зустрічається у всіх морях і може досягати розмірів приблизно від 2,5 до трьох метрів. Відмінною особливістю акули є її низька репродуктивна здатність, через що кількість мальків, що народжуються, невелика. Ця тварина включена до Червоної книги й знаходиться під охороною.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року ц Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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