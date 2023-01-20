В Україні діють нові норми споживання комунальних послуг для нарахування субсидій

В Україні субсидії на комунальні послуги виплачуються з урахуванням норм споживання газу, води та електроенергії.

Держава виділяє кошти на домогосподарство в межах лімітів, а якщо споживання виходить за ці норми, то решту субсидіант має оплачувати сам. Зараз середній розмір субсидії становить близько 2000 грн. У Мінсоцполітики розповіли, які норми споживання діють для одержувачів допомоги наразі.

Субсидія на газопостачання

Норма залежить від того, чи є в домі лише газова плита, чи наявне також газове опалення – споживання у цих випадках відрізнятиметься.

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Компенсації розраховують, виходячи з такого обсягу газу:

тільки газова плита – 3,3 кубометри на одну особу на місяць;

газова плита за відсутності гарячого водопостачання, але без газового водонагрівача – 5,4 кубометра;

газова плита та водонагрівач – 10,5 кубометра;

газовий котел опалення – окремий розрахунок за формулою "4 кубометри на квадратний метр помножити на коригуючий коефіцієнт (залежно від погоди)".

Субсидія на водопостачання

Ліміти для нарахування субсидії на воду такі:

холодна вода за наявності гарячого водопостачання – 2 кубометри на особу на місяць;

холодна вода за відсутності гарячого водопостачання – 3,6 кубометра;

гаряча вода – 1,6 кубометра;

водовідведення – 3,6 кубометра.

Субсидія на електроенергію

Норма споживання електроенергії становить 100 кВт-год на родину з однієї особи. На кожного наступного члена сім'ї додатково дається 30 кВт-год на місяць, але не більше 220 кВт-год у сумі.

Субсидія на утримання житла

Розраховується виходячи із 35,22 кв. м на сім'ю з однієї особи. На кожну додаткову людину додається по 13,65 кв. м. Якщо фактична площа квартири чи будинку більша, доплачувати різницю понад нормою потрібно самостійно.

Нагадаємо, ще одна категорія українців може розраховувати на отримання субсидії на оплату комунальних послуг в Україні.

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