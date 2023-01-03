В Україні змінять правила для працівників нічної зміни: що буде з відпусткою та графіками

"Нічним" працівникам можуть змінити правила трудової діяльності. Йдеться про графік роботи в нічну зміну, а також про розмір відпустки.

Із відповідною ініціативою виступили народні депутати, які 27 грудня зареєстрували законопроект №8309. Якщо його буде прийнято, працівникам нічних змін врегулюють умови праці в нічний час і змінять відпустку.

Зазначається, що у такому разі "нічні" працівники матимуть відпустку до 28 днів за відпрацьований рік, будуть забезпечені можливістю регулярного медогляду та гарантоване підвищення розміру зарплат.

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Графік роботи нічних працівників

Відповідно до законопроекту, насамперед пропонується доповнити Кодекс законів про працю (КЗпП) ухвалами "нічний час" та "нічний працівник".

За законопроектом нічний час триває з 22 години вечора до 7 години ранку.

За новим визначенням нічний працівник - це, хто працює у нічний час щонайменше три години щоденного робочого дня і щонайменше третьої частини річний норми робочого дня, визначається тексті.

Крім того, час таких працівників не повинен перевищувати 7 годин на добу. Якщо працівник працює вночі три або більше годин, то встановлена тривалість зміни скорочується на одну годину.

У той же час, якщо умови праці, зокрема на безперебійних виробництвах потребують іншої тривалості змін, нічна зміна прирівнюється до денної.

Безкоштовний медогляд за бажанням

Нічним працівникам пропонують можливість для проходження безкоштовного медогляду під час працевлаштування, а надалі – регулярних, не рідше ніж один раз на півроку трудової діяльності.

На основі медукладення керівництво зобов'язане вжити заходів для переведення нічних працівників на добові роботи, які вони можуть виконувати. При цьому жінкам роботодавець буде зобов'язаний надати можливість альтернативної денної роботи без медичного висновку.

Підвищити відпустку

Як йдеться у законопроекті, працівникам нічних змін пропонують підвищити оплачувану відпустку з 24 днів до 28 за відпрацьований рік, що відраховується з моменту підписання трудового договору.

Підвищена оплата

Нардепи пропонують підняти нижній рівень оплати праці до "30% від тарифної ставки (окладу), посадового окладу (заробітної плати)".

У записці пояснення до проекту закону також пояснюється необхідність його прийняття зобов'язаннями України, взятими в рамках Асоціації з ЄС. Так, Україна має привести вітчизняне законодавство до положень директиви №2003/88/ЄС щодо окремих аспектів організації робочого часу. Зокрема, в ній є поняття "нічний працівник", зазначено в записці пояснення.

Зазначається, що зараз згідно зі ст. 108 КзпПр "робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи вночі".

Раніше в уряді запропонували змінити правила працевлаштування для 14-річних.

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