В Україні можуть зменшити пенсійний вік до 55 років: про що мова

В Україні планують запровадити два види пенсій. Це дозволить знизити вік виходу на заслужений відпочинок до 55 років для чоловіків та жінок.

Це передбачає законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення. Водночас згідно з чинним законодавством, право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.

Йдеться про запровадження нового виду пенсії, який зобов'яже громадян формувати обов'язкові особисті пенсійні накопичення. З цих коштів вони у майбутньому отримають фінанси додатково до пенсій із солідарної системи.

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Законопроєктом пропонується встановити виплати для отримання такої пенсії:

1% від розміру заробітної плати у 2023 році;

1,5% – у 2024 році;

2% – у 2025 році.

Виплати потрібно буде робити до 55 років, а після досягнення цього віку можна почати використовувати накопичені гроші.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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