В Україні деякі пенсіонери отримають виплати навіть без стажу: про що мова

Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

Пенсія нараховуватиметься за весь час, протягом якого зберігається правовий статус. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, це стосується українців, які опинилися на тимчасово окупованих рф територіях, або територіях, де йдуть активні бойові дії пенсії призначатимуть автоматично. Також пенсію нарахують членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин військових та цивільних.

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У Кабміні вирішується питання створення та функціонування Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Він дасть можливість сім’ям зниклих безвісти отримувати передбачені для них соціальні гарантії від держави.

З моменту внесення зниклого безвісти до Єдиного реєстру родичам призначається пенсія. Таким чином пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми закону розповсюджуються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії та покинули їх.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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