Деякі пенсіонери в Україні отримають плюс 70% до пенсій: хто може розраховувати на надбавку

В Україні окрема категорія громадян отримає підвищені пенсійні виплати. Пенсіонери можуть розраховувати на додаткові 70% до своїх виплат.

Як повідомляє видання "На пенсії", запрацювала система меценатських пенсій. Усі бажаючі можуть зробити благодійний внесок та підтримати пенсіонерів.

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Відповідно до постанови Пенсійного фонду, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертвування на окремий рахунок ПФУ в Ощадбанку. Гроші можна перерахувати навіть особисто для певного пенсіонера.

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"Якщо фізична особа або організація роблять благодійну пожертву персоналізовано, то в платіжній інструкції потрібно вказати інформацію про конкретного пенсіонера, якому йде допомога: це ПІБ; дата народження; ідентифікаційний код (або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями не мають податкового номера)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доплата пенсіонеру становитиме 70% від зробленого внеску, які він зможе отримати вже наступного місяця. 30% від пожертвування ПФУ направить пенсіонерам, які отримують найнижчі пенсії (у солідарній системі).

Більше про пенсії від меценатів можете дізнатися тут.

Якщо ви хочете стати меценатом та підтримати пенсіонерів, то переказати гроші можна онлайн через Портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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