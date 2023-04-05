Некоторые пенсионеры в Украине получат плюс 70% к пенсиям: кто может рассчитывать на прибавку

В Украине отдельная категория граждан получит повышенные пенсионные выплаты. Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные 70% к своим выплатам.

Как сообщает издание "На пенсии", заработала система меценатских пенсий. Все желающие могут внести благотворительный взнос и поддержать пенсионеров.

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Согласно постановлению Пенсионного фонда, юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет ПФУ в Ощадбанке. Деньги можно перечислить даже лично для пенсионера.

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"Если физическое лицо или организация делают благотворительное пожертвование персонализированно, то в платежной инструкции нужно указать информацию о конкретном пенсионере, которому идет помощь: это ФИО; дата рождения; идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата пенсионеру составит 70% от внесенного взноса, которые он сможет получить уже в следующем месяце. 30% от пожертвования ПФУ направит пенсионерам, получающим самые низкие пенсии (в солидарной системе).

Больше о пенсиях от меценатов можете узнать здесь.

Если вы хотите стать меценатом и поддержать пенсионеров, то перевести деньги можно онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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