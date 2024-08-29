В Україні може змінитись система розрахунку пенсій: про що йдеться

Україна готується до значних змін у системі пенсійного забезпечення. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, нова система розрахунку пенсій буде більш прозорою та справедливою, ніж існуюча. Про це пише 24 tv.ua.

Чому потрібна нова система?

Поточна система розрахунку пенсій в Україні є досить складною і мало зрозумілою для більшості громадян. Вона включає в себе велику кількість різних доплат, надбавок та коефіцієнтів, що ускладнює розуміння, як формується розмір пенсії.

Яка буде нова система?

Нова система пенсійного забезпечення буде заснована на двох основних принципах:

Чим більше років людина працювала і сплачувала страхові внески, тим більшою буде її пенсія і чим більші були страхові внески, тим вища буде пенсія.

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Як працюватиме нова система?

Замість складної системи коефіцієнтів та доплат буде запроваджена бальна система. Кожен страховий внесок буде конвертуватися в певну кількість балів. Вартість одного бала буде дорівнювати 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Людина, яка пропрацювала мінімум 15 років і вийшла на пенсію, гарантовано отримуватиме щонайменше 30% від мінімальної заробітної плати.

Що це означає для вас?

Нова система пенсійного забезпечення ще не введена в дію. Деталі її реалізації можуть змінюватися. Однак, основні принципи вже визначені і передбачають створення більш справедливої та прозорої системи.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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