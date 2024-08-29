В Украине может измениться система расчета пенсий: о чем идет речь

Украина готовится к существенным изменениям в системе пенсионного обеспечения. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, новая система расчета пенсий будет более прозрачной и справедливой, чем существующая. Об этом пишет 24 tv.ua.

Почему нужна новая система?

Текущая система расчета пенсий в Украине достаточно сложна и мало понятна для большинства граждан. Она включает в себя большое количество различных доплат, надбавок и коэффициентов, что затрудняет понимание того, как формируется размер пенсии.

Какова будет новая система?

Новая система пенсионного обеспечения будет основана на двух основных принципах:

Чем больше лет человек работал и платил страховые взносы, тем больше будет его пенсия и чем больше были страховые взносы, тем выше будет пенсия.

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Как будет работать новая система?

Вместо сложной системы коэффициентов и доплат будет введена балльная система. Каждый страховой взнос будет конвертироваться в определенное количество баллов. Стоимость одного балла будет равна 30% от средней заработной платы за соответствующий год. Человек, проработавший минимум 15 лет и вышедший на пенсию, будет гарантированно получать не менее 30% от минимальной заработной платы.

Что это значит для вас?

Новая система пенсионного обеспечения еще не введена в действие. Детали ее реализации могут изменяться. Однако основные принципы уже определены и предполагают создание более справедливой и прозрачной системы.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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