В Україні очікується здешевлення популярних продуктів: яка вартість буде в липні

За рік в Україні продукти подорожчали більш ніж на 20%, а яблука зросли в ціні майже втричі через поганий врожай та труднощі з імпортом. Проте в липні очікується зниження цін на овочі, а восени можливе стабільне зниження вартості, якщо не виникнуть проблеми з погодою.

Економіст Олег Пендзин повідомив у ефірі одного з телеканалів, що в червні найбільше зросли ціни на яблука – на 195,5% порівняно з минулим роком. Також суттєво подорожчали капуста, морква, буряк, яйця та соняшникова олія. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.

Головною причиною став поганий врожай 2024 року, який значно зменшив внутрішні запаси. Пендзин зазначив, що в Україні цьогоріч зібрали на 30% менше картоплі та на 10 млн тонн менше зернових порівняно з минулим роком. Через це частина запасів була витрачена ще до весни, і вже з листопада на ринку з'явилася імпортна продукція з Польщі, Іспанії та Литви замість традиційних поставок з Ізраїлю чи Єгипту в квітні.

Зміна сезону та напрямків постачання значно вплинули на ціну. Це призвело до річного підвищення вартості продуктів на 23%, в той час як загальний рівень інфляції у червні становив 14,3%.

Читайте також: В Україні зафіксовано масштабне здешевлення популярного овоча: скільки тепер коштує

Як зміняться ціни в липні

Олег Пендзин прогнозує, що в липні відбудеться певне зниження цін, зокрема на овочі з відкритого ґрунту. Це відповідає сезонним тенденціям минулих років, коли влітку ціни зазвичай падають. Також є надія на поліпшення ситуації в вересні, якщо погода буде сприятливою.

Водночас експерт попереджає, що при аномальних температурах або поганому врожаї зниження цін може бути незначним або тимчасовим. Окрім погодних умов, на підвищення вартості впливає й дефіцит робочої сили.

Через війну та масову еміграцію спостерігається дефіцит фермерів і сезонних робітників, а ті, хто залишилися, вимагають вищу оплату праці. Як результат, зростає собівартість виробництва, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну для споживачів.

"Це називається виснаженням економіки. Війна забирає не тільки ресурси, а й людей", – зазначає Пендзин. Він наводить приклад Закарпаття, де вже працюють гостьові працівники з Бангладеш – понад 100 осіб на одному підприємстві.

За прогнозами Української зернової асоціації, врожай у 2025 році буде на 7-8% більший порівняно з минулим роком. Це може сприяти стабілізації цін восени. Проте багато чого залежить від погодних умов, логістичних аспектів та політичної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні істотно здорожчали яйця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!