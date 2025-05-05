В Україні планують скасувати 50 копійок: чим хочуть замінити монету

Національний банк України більше не планує карбувати монети номіналом 50 копійок. Замість них планується випуск нових монет під назвою "шаги". Проте для реалізації цієї ініціативи необхідно, щоб народні депутати схвалили пропозицію щодо перейменування дрібної української монети.

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що до парламенту вже надійшли пропозиції щодо заміни копійок на "шаги". За його словами, НБУ практично наблизився до точки неповернення, коли зупинити реалізацію цієї ідеї буде неможливо, оскільки вона має підтримку серед народних депутатів. Про це пише OBOZ.UA.

"50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. Їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярди. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами", – зазначається у повідомленні.

Він зазначив, що наразі дизайн 50 кроків ще не розроблений. Водночас наголошується: щойно відбудеться перейменування українських монет, одразу стартує робота над створенням їхнього нового вигляду.

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"Вже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів", – розповів очільник НБУ.

У Національному банку раніше пояснили, що перейменування монет ініціюється з метою відновлення історичної справедливості. Серед причин також названо:

підтримку процесу дерусифікації;

повернення національних традицій у грошову систему України.

При цьому в НБУ наголосили: нова назва не вплине на вартість — співвідношення між "копійкою" та "шагом" залишиться 1:1, тобто жодної переоцінки не передбачається.

Також у Національному банку підкреслили, що у зв’язку зі зміною назви не передбачається спеціального вилучення з обігу монет у копійках чи їх обміну на шаги. Таким чином:

обидві монети, "копійка" і "шаг", циркулюватимуть одночасно;

громадянам не доведеться здійснювати жодних додаткових дій для заміни копійок на шаги.

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