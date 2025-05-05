В Украине планируют отменить 50 копеек: чем хотят заменить монету

Национальный банк Украины больше не планирует чеканить монеты номиналом 50 копеек. Вместо них планируется выпуск новых монет под названием "шаги". Однако для реализации этой инициативы необходимо, чтобы народные депутаты одобрили предложение о переименовании мелкой украинской монеты.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что в парламент уже поступили предложения по замене копеек на "шаги". По его словам, НБУ практически приблизился к точке невозврата, когда остановить реализацию этой идеи будет невозможно, поскольку она имеет поддержку среди народных депутатов. Об этом пишет OBOZ.UA.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время докарбовывать. Их в обращении примерно на уровне полтора миллиарда. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем дочеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – отмечается в сообщении.

Он отметил, что сейчас дизайн 50 шагов еще не разработан. В то же время отмечается: как только произойдет переименование украинских монет, сразу стартует работа над созданием их нового вида.

Читайте также: Коммуналка повысится: НБУ назвал сроки повышения тарифов

"Уже сегодня творческое сообщество так откликнулось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

В Национальном банке ранее объяснили, что переименование монет инициируется с целью восстановления исторической справедливости. Среди причин также названы:

поддержку процесса дерусификации;

возвращение национальных традиций в денежную систему Украины

При этом в НБУ отметили: новое название не повлияет на стоимость – соотношение между "копейкой" и "шагом" останется 1:1, то есть никакой переоценки не предвидится.

Также в Национальном банке подчеркнули, что в связи с изменением названия не предусматривается специального изъятия из обращения монет в копейках или их обмена на шаги. Таким образом:

обе монеты, "копейка" и "шаг", будут циркулировать одновременно;

гражданам не придется совершать никаких дополнительных действий по замене копеек на шаги.

Напомним, ранее мы говорили, какие купюры гривны могут отказаться принимать в банках и магазинах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!