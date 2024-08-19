В Україні планують зносити хрущовки: куди переселятимуть мешканців

Україна готується до масштабної реновації житлового фонду, зокрема, хрущовок. Цей процес викликає багато запитань і побоювань у громадян. Хоча влада обіцяє рівноцінне житло за площею, залишається незрозумілим, як саме враховуватимуться індивідуальні потреби мешканців. Наприклад, що буде з тими, хто зробив дорогий ремонт або має велику родину, якій потрібен додатковий простір? Про це пише minfin.

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Переселення в інший мікрорайон може суттєво вплинути на якість життя людей, особливо пенсіонерів. Поки невідомо, як саме компенсуватимуть незручності, пов'язані зі зміною місця проживання. Зафіксована вартість у 36 422 гривні за квадратний метр виглядає заниженою на тлі постійного зростання цін на нерухомість. Немає гарантій, що цієї суми вистачить для придбання повноцінного житла.

Існує ризик, що нові будинки будуть менш якісними, ніж старі, а мешканці не зможуть відстояти свої права. Невизначеність щодо термінів тимчасового проживання створює додатковий стрес для людей, особливо для літніх.

Чи враховуватимуться індивідуальні потреби мешканців, такі як необхідність у спеціальних умовах для людей з інвалідністю або великих родин? Існує ризик, що під виглядом реновації влада буде створювати своєрідні гуртожитки для малозабезпечених верств населення, відселяючи їх на околиці міст. Реновація може бути прикриттям для захоплення привабливих земель під забудову елітним житлом.

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